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अमृतसर के हलका वेस्ट में आयोजित संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। रैली में कांग्रेस के सह-प्रभारी सूरज सिंह ठाकुर, पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान सुखविंदर सिंह बंडाला और विधायक प्रताप सिंह बाजवा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। रैली को संबोधित करते हुए विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के शासन में आज कांग्रेस को संविधान बचाने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और पंजाब सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। हालांकि, रैली में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस प्रधान पद्मश्री प्रगट सिंह और पंजाब प्रभारी सचिन पायलट शामिल नहीं हो सके। वहीं, जिलाध्यक्ष सौरभ मदान मिट्ठू ने पार्टी में गुटबाजी की बात को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी का एकमात्र लक्ष्य वर्ष 2027 में पंजाब में सरकार बनाना है। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉ. राज कुमार वेरका, जोगिंदर पाल, हरमिंदर गिल, सुनील दत्ती और संजीव अरोड़ा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। बाबा बकाला साहिब, तरनतारन, पट्टी, गुरदासपुर और पठानकोट के पूर्व विधायक भी अपने समर्थकों के साथ रैली में पहुंचे।

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