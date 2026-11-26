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उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अघोषित तानाशाही का माहौल बनाया जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। परगट सिंह ने कहा कि वोट चोरी, अग्निवीर योजना और संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग से लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कांग्रेस संविधान और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी।उन्होंने आप की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की। उन्होंने भाजपा तथा आप को एक ही थाली के चट्टे-बट्टे बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार झूठी गारंटियों और खोखले वादों के सहारे चल रही है। सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों पर कॉपीराइट स्ट्राइक के जरिए कार्रवाई किए जाने का भी आरोप लगाया।अकाली-भाजपा गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि 750 किसानों की शहादत के बाद भी क्या कुछ बदला है? परगट सिंह ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि विचारधारा से है। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर धर्मनिरपेक्ष देश और पंजाब के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।रैली में कांग्रेस के सह-प्रभारी सूरज सिंह ठाकुर, पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान सुखविंदर सिंह बंडाला और विधायक प्रताप सिंह बाजवा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।रैली को संबोधित करते हुए विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और पंजाब में आप सरकार के शासन के दौरान आज कांग्रेस को संविधान बचाने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है।इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉ. राजकुमार वेरका, जोगिंदर पाल, हरमिंदर गिल, सुनील दत्ती और संजीव अरोड़ा ने भी शिरकत की। बाबा बकाला साहिब, तरनतारन, पट्टी, गुरदासपुर और पठानकोट के पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ रैली में पहुंचे।