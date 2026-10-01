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Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Collision between a tipper truck and a car on the Amritsar-Tarn Taran bypass.

अमृतसर-तरनतारन बाईपास पर टिप्पर और कार में टक्कर, युवक की जिंदा जलने से मौत

Thu, 01 Oct 2026 08:12 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Thu, 01 Oct 2026 08:12 PM IST
Collision between a tipper truck and a car on the Amritsar-Tarn Taran bypass.
अमृतसर-तरनतारन बाईपास पर मानांवाला के पास गुरुवार को स्कॉर्पियो और तारकोल से भरे टिप्पर की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। स्कॉर्पियो में फंसे 25 वर्षीय युवक गुरिंदर सिंह की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसे के बाद टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया। गोइंदवाल साहिब, जिला तरनतारन निवासी गुरिंदर सिंह घरों में पीवीसी फिटिंग का काम करता था। वह सामान खरीदने के लिए स्कॉर्पियो से अमृतसर जा रहा था। मानांवाला के पास स्कॉर्पियो आगे चल रहे टिप्पर से टकरा गई। टक्कर के तुरंत बाद वाहनों में आग लग गई और गुरिंदर स्कॉर्पियो में फंस गया। आग इतनी तेज थी कि उसे बाहर निकालने का मौका नहीं मिल सका।
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