{"_id":"6abe38a963ce439b94061d9a","slug":"video-government-procurement-of-paddy-begins-in-mandis-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर: मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू, किसानों से सूखा धान लाने की अपील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब सरकार के निर्देशों के तहत प्रदेश की अनाज मंडियों में 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव जसपाल सिंह ढिल्लों ने मंडियों का दौरा कर खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे मंडियों में पूरी तरह सूखा धान ही लेकर आएं, ताकि खरीद के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। जसपाल सिंह ढिल्लों ने बताया कि सरकारी खरीद को सुचारू और पारदर्शी ढंग से चलाने के लिए मंडी इंस्पेक्टरों और संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सरकारी नियमों के अनुसार 17 प्रतिशत तक नमी वाले धान की ही खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि सूखा धान लाने पर किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्राप्त करने में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि मंडियों में अब तक हाइब्रिड और अगेती धान की 36,912 क्विंटल आवक हो चुकी है, जबकि 1509 किस्म की आवक 14,25,485 क्विंटल तक पहुंच गई है। 1509 धान को किसानों को 4,500 रुपये प्रति क्विंटल तक का भाव मिल रहा है। ढिल्लों ने कहा कि इस बार मौसम साफ रहने से बारिश के कारण फसल को बड़े नुकसान की सूचना नहीं है और अच्छी पैदावार की उम्मीद है। निजी खरीद की लिफ्टिंग साथ-साथ जारी है, जबकि सरकारी खरीद की लिफ्टिंग के लिए टेंडर के माध्यम से ठेकेदारों को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिया कि मंडी में किसी भी समस्या की स्थिति में वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं।

... और पढ़ें