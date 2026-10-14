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पंजाब में कानून-व्यवस्था और नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हत्याओं के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन
पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति और नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की हत्याओं के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन किया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक और जिला भाजपा अध्यक्ष सलिल कपूर ने पार्टी के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर मांगपत्र सौंपा।
भाजपा नेताओं ने पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने राज्य सरकार से कानून-व्यवस्था में सुधार करने, नशा तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई करने और ऐसी घटनाओं में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई। पार्टी नेताओं ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोगों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है।
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