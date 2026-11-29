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अमृतसर: अटारी-वाघा बॉर्डर और करतारपुर कॉरिडोर खोलने की उठी मांग, किसानों-व्यापारियों के नुकसान का मुद्दा उठाया

शाहिल शर्मा

Updated Sun, 29 Nov 2026 04:41 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 04:41 PM IST







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भारत-पाकिस्तान के बीच बंद पड़े व्यापारिक रास्तों और करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने की मांग को लेकर अमृतसर में किसान, शिक्षक और सामाजिक संगठनों ने संयुक्त बैठक की। हिंद-पाक दोस्ती मंच और फोकलोर रिसर्च अकादमी सहित विभिन्न संगठनों ने इस मांग को लेकर जन आंदोलन शुरू करने का एलान किया। ... और पढ़ें

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