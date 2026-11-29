लुधियाना के बाहरी इलाके हंबड़ा-मुल्लांपुर मार्ग पर रविवार सुबह तेज रफ्तार के कहर ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। थाना लाडोवाल के अंतर्गत पंप के नजदीक एक बेकाबू ट्रक और सवारी ऑटो के बीच हुई आमने-सामने की भिड़ंत में ऑटो चालक समेत तीन लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य सवारियां गंभीर रूप से लहूलुहान हो गईं।

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हादसा रविवार सुबह करीब 9 बजे उस वक्त पेश आया, जब 7 से 8 सवारियों से भरा एक ऑटो हंबड़ा से मुल्लांपुर की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को सीधी टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अंदर बैठी सवारियां बुरी तरह फंस गईं। धमाके की आवाज सुनकर मौके पर जमा हुए राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त ऑटो से शवों और घायलों को बाहर निकाला।थाना लाडोवाल के एसएचओ हरदीप सिंह ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी मृतक और घायल ऑटो में ही सवार थे। मृतकों में दो की पहचान 46 वर्षीय ऑटो चालक जसवीर सिंह और करीब 55 वर्षीय महिला सुरिंदर कौर के रूप में हुई है। तीसरे मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, हादसे में जख्मी हुए 3 से 4 लोगों को तत्काल उपचार के लिए हंबड़ा स्थित पाहवा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया है।