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अमृतसर: चीफ खालसा दीवान के 125वें स्थापना दिवस पर संगीत सम्मेलन, गुरमत और शास्त्रीय संगीत का दिखा संगम

शाहिल शर्मा

Updated Sun, 29 Nov 2026 01:42 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 01:42 PM IST







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चीफ खालसा दीवान के 125वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विशेष संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गुरमत संगीत और शास्त्रीय संगीत का अनूठा संगम देखने को मिला। दीवान के अध्यक्ष डॉ. इंद्रबीर सिंह निज्जर ने बताया कि स्थापना दिवस समारोहों की शुरुआत इस सम्मेलन से की गई है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत, तंत्री वाद्य यंत्रों और अपनी समृद्ध संगीत विरासत से जोड़ना है। ... और पढ़ें

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