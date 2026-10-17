{"_id":"6ad3969ed640fab8d507d952","slug":"video-amritsar-rural-police-have-arrested-gurvinder-a-key-handler-for-gangsters-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर देहाती पुलिस ने गैंगस्टरों के मुख्य हैंडलर गुरविंदर को किया गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमृतसर देहाती पुलिस ने गैंगस्टरों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्य हैंडलर गुरविंदर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी नाबालिगों को पैसों का लालच देकर आपराधिक वारदातें करवाता था और उन्हें हथियार भी मुहैया कराता था। इसके अलावा पुलिस ने बीएसएफ के सहयोग से नशा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पांच किलो अफीम और दो किलो हेरोइन बरामद की है। एसएसपी अमृतसर देहाती कंवलप्रीत सिंह चहल ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों पर गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एएसआई जसवंत सिंह पर हमले और पंडोरी वड़ैच में पेट्रोल बम फेंकने के मामलों में गिरफ्तारियां की गई थीं। पुलिस के मुताबिक, इन मामलों से जुड़े मुख्य हैंडलर गुरविंदर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी ने आरोप लगाया कि गुरविंदर यूरोप में बैठे बादल नामक व्यक्ति के संपर्क में था और नाबालिगों के जरिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवाता था। पुलिस का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से कई संभावित वारदातों को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं, ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान के तहत थाना लोपोके में एफआईआर नंबर 327 दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, बरामद नशीले पदार्थ ड्रोन के जरिए सीमा पार से मंगवाए गए थे। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है।

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