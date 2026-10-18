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Amritsar News: अखंड पाठियों की भेंट 1200 से बढ़ाकर 1600 रुपये करने की मांग

Sun, 18 Oct 2026 12:30 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Sun, 18 Oct 2026 12:30 AM IST
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Demand to increase the remuneration for Akhand Path reciters from 1,200 to 1,600
एसजीपीसी से अखंड पाठियों-ग्रंथियों ने भेंट बढ़ाने की मांग की
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संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। श्री अखंड पाठ साहिब वेलफेयर सोसायटी ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मांगपत्र सौंपा। इसमें अखंड पाठियों और ग्रंथी सिंहों की भेंट व चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने की मांग की गई है।

सोसायटी के प्रतिनिधियों ने एसजीपीसी के मुख्य कार्यालय तेजा सिंह समुद्री हॉल में सचिव बलविंदर सिंह काहलवां को यह मांगपत्र दिया। सोसायटी के प्रधान गुरमुख सिंह अमिशाह ने कहा कि ये सिंह गुरबाणी के प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी सेवाओं को देखते हुए भेंट में वृद्धि समय की आवश्यकता है। अखंड पाठ करने वाले सिंहों की प्रति पाठ भेंट 1200 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 1600 रुपये करने की मांग है। इसी तरह, गुरुद्वारों में सेवा निभाने वाले ग्रंथी सिंहों का मासिक मानदेय कम से कम 25 हजार रुपये निर्धारित किया जाए। इससे वे सम्मानजनक ढंग से अपने स्वजन का पालन-पोषण कर सकें।
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