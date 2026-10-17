अमृतसर: ड्रग विभाग की कार्रवाई, कटड़ा शेर सिंह मार्केट से लाखों की नशीली दवाएं जब्त
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 17 Oct 2026 10:59 PM IST
सार
ड्रग इंस्पेक्टर सुखदीप सिंह ने बताया कि मामले में जब्त दवाइयों को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही केमिस्ट एसोसिएशन को साथ लेकर दुकानदारों के साथ मीटिंग की जाएगी।
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विस्तार
अमृतसर की कटड़ा शेर सिंह मार्केट में ड्रग विभाग ने कार्रवाई करते करीब 4.66 लाख रुपए की दवाइयां जब्त की हैं। जब्त दवाइयों में 20,510 प्रेगाबालिन कैप्सूल भी शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान संबंधित ट्रेडर का इंचार्ज दवाइयों की खरीद का रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद विभाग ने दवाइयों को अपने कब्जे में ले लिया।
ड्रग इंस्पेक्टर सुखदीप सिंह ने बताया कि मामले में जब्त दवाइयों को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही केमिस्ट एसोसिएशन को साथ लेकर दुकानदारों के साथ मीटिंग की जाएगी।
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ड्रग इंस्पेक्टर सुखदीप सिंह ने बताया कि मामले में जब्त दवाइयों को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही केमिस्ट एसोसिएशन को साथ लेकर दुकानदारों के साथ मीटिंग की जाएगी।
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