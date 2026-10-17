Amritsar News: खड़े ट्रक से टकराया टिप्पर, चालक की मौत

तरनतारन। नेशनल हाईवे पर गांव कदगिल के पास शनिवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में क्रशर से भरे टिप्पर के चालक की मौत हो गई। टिप्पर ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टिप्पर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।हादसे में टिप्पर चालक साजनप्रीत सिंह (23-24 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गया। वह क्षतिग्रस्त केबिन में फंस गया था, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार ट्रक तकनीकी खराबी के कारण हाईवे किनारे रोका गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।