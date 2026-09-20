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पंजाब: अमृतसर में एएसआई हरजीत सिंह हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर

दुष्यंत शर्मा

Updated Sun, 20 Sep 2026 12:24 AM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 12:24 AM IST







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अमृतसर में एएसआई हरजीत सिंह हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। फायरिंग के दौरान घायल दीपक सिंह को अस्पताल ले जाया गया उसकी मौत हो गई। ... और पढ़ें

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