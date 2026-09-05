रतलाम में एमडी ड्रग्स की तस्करी का खुलासा: 100 ग्राम ड्रग्स के साथ पांच आरोपी गिरफ्तार; सप्लाई नेटवर्क की तलाश

रतलाम जिले के रिंगनोद थाना क्षेत्र में पुलिस ने एमडी ड्रग्स की तस्करी के मामले में इंदौर, बड़वानी और खरगोन जिले के पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 100 ग्राम एमडी ड्रग्स और एक कार जब्त की गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि वे एमडी ड्रग्स कहां से लेकर आए थे और इसे कहां ले जा रहे थे।पुलिस के अनुसार, एसपी अमित कुमार के निर्देशन में जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग कार क्रमांक MP-09-AX-7430 में एमडी ड्रग्स लेकर जा रहे हैं।सूचना के आधार पर एएसपी रतलाम ग्रामीण विवेक कुमार लाल और जावरा एसडीओपी संदीप मालवीय के मार्गदर्शन तथा रिंगनोद थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। ढोढर चौकी प्रभारी रघुवीर जोशी ने पुलिस टीम के साथ महू-नीमच हाईवे पर ढोढर क्षेत्र में नाकाबंदी की। इस दौरान संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से 100 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ। पुलिस ने एमडी ड्रग्स और कार जब्त कर उसमें सवार पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपियों में 33 वर्षीय फारूख पिता शबदर खां मेवाती, निवासी ग्राम बामन्दा, थाना बलकवाड़ा, जिला खरगोन; 26 वर्षीय अरबाज पिता कलीम खान पठान, निवासी अग्रवाल कॉलोनी, राऊ, जिला इंदौर; 25 वर्षीय साहिल पिता फारूख शेख, निवासी विजय पैलेस कॉलोनी, चोइथराम मंडी, इंदौर; 24 वर्षीय इमरान पिता शकील मंसूरी, निवासी हॉस्पिटल चौक, अंजड़, जिला बड़वानी और 32 वर्षीय शाहरूख पिता शौकत रशीद मंसूरी, निवासी फुटला तालाब, अंजड़, जिला बड़वानी शामिल हैं।पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। एएसपी विवेक कुमार लाल ने बताया कि एमडी ड्रग्स के साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से ड्रग्स के स्रोत, सप्लायर, संभावित खरीदार और सप्लाई नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस आरोपियों से मिली जानकारी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है।