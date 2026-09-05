फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Chief Minister Mohan Yadav engaged in a dialogue with Gen-Z teachers regarding education policy, techn

इंदौर: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जेन-जी शिक्षकों से किया शिक्षा नीति, तकनीक और बदली जरुरतों पर किया संवाद

Sat, 05 Sep 2026 04:37 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Sat, 05 Sep 2026 04:37 PM IST
सार

शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेशभर के युवा शिक्षक इंदौर के अहिल्याश्रम स्कूल में एकत्र हुए थे। दोपहर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन शिक्षकों से मुलाकात कर उनकी सोच और अनुभव जाने। चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि आज की पीढ़ी की जरूरतें क्या हैं।

विज्ञापन
Indore: Chief Minister Mohan Yadav engaged in a dialogue with Gen-Z teachers regarding education policy, techn
जेन-जी शिक्षकों से मिले मुख्यमंत्री - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंदौर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को इंदौर में उन शिक्षकों से बात की, जो वर्ष 1997 के बाद जन्मे हैं। प्रदेश भर से आए इन जेन-जी शिक्षकों से सीधे चर्चा कर मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था, विद्यार्थियों की बदली जरूरतों और शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल से जुड़ी बातें कीं और उनके सुझाव भी जाने। 

विज्ञापन



युवा शिक्षकों से यह जाना गया कि आज की पीढ़ी की क्या जरूरत है और वह शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का बदलाव चाहती है। करीब एक घंटे चली इस बैठक में शिक्षकों ने भी मुख्यमंत्री को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
विज्ञापन

 

दिल्ली में हुए जेन-जी प्रदर्शन के बाद अब शिक्षा विभाग विद्यार्थियों की सोच को भी गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहा है। शिक्षक दिवस पर इंदौर में प्रदेश भर के युवा शिक्षक अहिल्याश्रम स्कूल में एकत्र हुए। दोपहर में मुख्यमंत्री मोहन यादव उनसे मिले।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पंचतंत्र में ऐसा कौन-सा तंत्र है, जिसमें चारों तंत्र समाहित होते हैं। आकाश में जल भी है, सूरज भी है और वायु भी है। प्रकृति में सब कुछ विद्यमान है। उसे हम किस दृष्टि से देखते हैं, क्या खोजते हैं, यह हमें समझना होगा।शिक्षकों ने भी बैठक में सुझाव दिए कि शिक्षकों को प्रभावी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सामान्य प्रशिक्षणों के बजाय विशेष और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed