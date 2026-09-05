इंदौर: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जेन-जी शिक्षकों से किया शिक्षा नीति, तकनीक और बदली जरुरतों पर किया संवाद

इंदौर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को इंदौर में उन शिक्षकों से बात की, जो वर्ष 1997 के बाद जन्मे हैं। प्रदेश भर से आए इन जेन-जी शिक्षकों से सीधे चर्चा कर मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था, विद्यार्थियों की बदली जरूरतों और शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल से जुड़ी बातें कीं और उनके सुझाव भी जाने।

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युवा शिक्षकों से यह जाना गया कि आज की पीढ़ी की क्या जरूरत है और वह शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का बदलाव चाहती है। करीब एक घंटे चली इस बैठक में शिक्षकों ने भी मुख्यमंत्री को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

दिल्ली में हुए जेन-जी प्रदर्शन के बाद अब शिक्षा विभाग विद्यार्थियों की सोच को भी गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहा है। शिक्षक दिवस पर इंदौर में प्रदेश भर के युवा शिक्षक अहिल्याश्रम स्कूल में एकत्र हुए। दोपहर में मुख्यमंत्री मोहन यादव उनसे मिले।

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पंचतंत्र में ऐसा कौन-सा तंत्र है, जिसमें चारों तंत्र समाहित होते हैं। आकाश में जल भी है, सूरज भी है और वायु भी है। प्रकृति में सब कुछ विद्यमान है। उसे हम किस दृष्टि से देखते हैं, क्या खोजते हैं, यह हमें समझना होगा।शिक्षकों ने भी बैठक में सुझाव दिए कि शिक्षकों को प्रभावी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सामान्य प्रशिक्षणों के बजाय विशेष और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।