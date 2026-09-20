जबलपुर: कस्टडी में हथकड़ी के साथ दानिश अली और आसिफ पठान ने बनाई रील, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

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सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ स्टंट वीडियो बनाकर आम जनता में डर फैलाने के आरोपी दो बदमाशों का पुलिस कस्टडी के दौरान हथकड़ी पहने हुए वीडियो सामने का मामला सामने आया है। गोहलपुर पुलिस ने इस मामले में आरोपी दानिश अली और आसिफ पठान को गिरफ्तार किया था। कस्टडी के दौरान दोनों आरोपियों के किसी साथी ने मेडिकल परीक्षण कराने से लेकर कोर्ट में पेशी और फिर जेल ले जाने तक की पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग की। इसके बाद, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर इसे सोशल मीडिया पर रील के रूप में अपलोड कर दिया गया। प्रसारित वीडियो में दोनों आरोपी हथकड़ी पहने हुए पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।