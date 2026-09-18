मंडला में कत्ल: 70 वर्षीय वृद्धा की पड़ोसी महिला ने चाकू मारकर की हत्या, बाल पकड़कर पटका और घोंप दिए चाकू

मंडला के कोतवाली थाना क्षेत्र के तिंदनी गांव में गुरुवार रात 70 वर्षीय शंकरी यादव की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने पड़ोस में रहने वाली 35 वर्षीय फूलकली यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।



जानकारी के मुताबिक, शंकरी यादव पड़ोस में रहने वाली फूलकली यादव को उसकी कुछ हरकतों को लेकर समझाने पहुंची थीं। इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर फूलकली ने शंकरी यादव को जमीन पर पटक दिया और चाकू से हमला कर दिया। पड़ोसी श्यामा बाई ठाकुर के अनुसार, विवाद के दौरान आरोपी महिला ने बुजुर्ग शंकरी के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया और उनके सीने पर बैठकर चाकू से हमला किया। हमले के बाद शंकरी यादव बेहोश हो गईं। शोर सुनकर श्यामा बाई का बेटा-बहू और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।



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ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक शंकरी यादव की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी फूलकली यादव को गिरफ्तार कर लिया।



ग्रामीणों ने पहले शिकायत की बात कही

घटना के बाद गांव में नाराजगी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि फूलकली यादव की हरकतों को लेकर पहले भी पुलिस से शिकायत की गई थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इसी बात को लेकर आरोपी उनसे दुश्मनी रखती थी और धमकियां भी देती थी। पुलिस इन आरोपों की भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।