शिवपुरी का बेटा तिरंगे में लिपटकर लौटा: ITBP जवान नीरज की पार्थिव देह पहुंचे भौंती, विदाई से पहले गार्ड ऑफ ऑनर

करीब दो दशक तक देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात रहे ITBP जवान नीरज शर्मा शुक्रवार को अपने पैतृक कस्बे भौंती लौटे, लेकिन इस बार उनकी वापसी ने पूरे कस्बे को गमगीन कर दिया। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर जैसे ही भौंती पहुंचा, बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। माहौल में देशभक्ति के नारों के साथ अपनों को खोने का दर्द भी साफ दिखाई दिया।

विज्ञापन