एमपी: गुणवत्ता जांच भी पास नहीं कर पाईं ग्वालियर की सड़कें, सैंपल फेल होने पर हाईकोर्ट ने NHAI-PWD को फटकारा

ग्वालियर शहर की बदहाल सड़कों और सड़क निर्माण में गुणवत्ता को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने NHAI और PWD को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ के सामने कोर्ट द्वारा गठित कमीशन की जांच रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में NHAI की मेहरा टोल से सिकरौदा चौराहा सड़क और PWD की एजी ऑफिस से विक्की फैक्ट्री रोड पैच से लिए गए अधिकांश सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल पाए गए हैं।

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