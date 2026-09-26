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दमोह: फुटेरा कला में झोलाछाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई, तीन क्लीनिक सील; दो कार्टून दवाएं जब्त

Sat, 26 Sep 2026 09:40 PM IST
दमोह ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: दमोह ब्यूरो Updated Sat, 26 Sep 2026 09:40 PM IST
Damoh News: Health Team Conducts Raid on Three Clinics in Footera Kala

दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के फुटेरा कला गांव में शनिवार को झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एक मरीज की इलाज के दौरान मौत के बाद मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार योगेंद्र चौधरी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने गांव में संचालित निजी क्लीनिकों का औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान नियमों के विपरीत संचालित पाए गए तीन क्लीनिकों को सील कर दिया गया। टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में दवाइयां भी जब्त की हैं।

जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले फुटेरा कला गांव में इलाज कराने पहुंचे घुराटा निवासी 46 वर्षीय व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद सागर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि फुटेरा कला में एक झोलाछाप डॉक्टर से कराए गए इलाज के बाद मरीज की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मामले की जांच कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फुटेरा कला में संचालित निजी क्लीनिकों की जांच शुरू की।

ये भी पढ़ें- उज्जैन: महाविद्यालय प्राचार्या की आरती उतारकर एनएसयूआई ने दर्ज कराया अनोखा विरोध, अभाविप पर पक्षपात का आरोप

नूरी क्लीनिक समेत तीन जगह कार्रवाई
शनिवार को बटियागढ़ तहसीलदार योगेंद्र चौधरी के नेतृत्व में डॉक्टर नीलेश पटेल, डॉक्टर ऋषि पटेल और चौकी प्रभारी आनंद अहिरवार सहित टीम फुटेरा कला पहुंची। टीम ने एक-एक कर निजी क्लीनिकों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान बंगाली डॉक्टर बबलू बैरागी के नूरी क्लीनिक को सील किया गया। इसके अलावा चांदसी क्लीनिक सहित दो अन्य स्थानों पर भी जांच की गई। अधिकारियों के अनुसार, इन स्थानों पर आवश्यक चिकित्सकीय डिग्री और वैध दस्तावेजों के संबंध में अनियमितताएं मिलीं। टीम ने वहां मौजूद दवाइयों को जब्त कर संबंधित क्लीनिकों को सील कर दिया।

दो कार्टून दवाइयां जब्त
कार्रवाई के दौरान टीम ने अलग-अलग क्लीनिकों से दो कार्टून दवाइयां बरामद कर जब्त की हैं। अधिकारियों ने मौके पर मिले दस्तावेजों और दवाइयों की जांच करते हुए कार्रवाई का प्रतिवेदन तैयार किया है। यह प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है।

लंबे समय से मिल रही थीं शिकायतें
स्वास्थ्य विभाग के डॉ. ऋषि पटेल ने बताया कि फुटेरा कला क्षेत्र में अवैध रूप से क्लीनिक संचालित किए जाने की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। शिकायतों के आधार पर टीम ने शनिवार को तीन स्थानों पर कार्रवाई की। जांच के दौरान नियमों के विपरीत संचालित पाए गए क्लीनिकों को सील किया गया और दवाइयां जब्त की गईं। तहसीलदार योगेंद्र चौधरी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के बाद संबंधित क्लीनिकों का जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में दस्तावेजों, दवाइयों और क्लीनिक संचालन से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 

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