दमोह: तलैया में नहाने गए 50 वर्षीय अधेड़ की डूबने से हुई मौत, एक घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने निकाला शव

जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत दमयंती नगर के पास स्थित तलैया में मंगलवार दोपहर नहाने गए 50 वर्षीय अधेड़ की डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अधेड़ की तलाश शुरू की लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और करीब एक घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद टीम ने शव को तलैया से बाहर निकाल लिया।

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