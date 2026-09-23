दमोह: खेत से सड़क पर आया विशाल मगरमच्छ, रस्सियों की पकड़ से छूटा तो मची अफरा-तफरी; दो घायल

नोहटा थाना क्षेत्र के ग्राम हिनौती खेत सिंह में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब खेतों से निकलकर करीब छह फीट लंबा मगरमच्छ सड़क किनारे पहुंच गया। नाले के पास मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही जिला वन मंडल अधिकारी ईश्वर जरांडे के निर्देशन में परिक्षेत्र सागोनी के नोहटा बीट से वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ने की कार्रवाई शुरू की।

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