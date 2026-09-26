उज्जैन: महाविद्यालय प्राचार्या की आरती उतारकर एनएसयूआई ने दर्ज कराया अनोखा विरोध, अभाविप पर पक्षपात का आरोप

शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में गणेश उत्सव के समापन और प्रतिमा विसर्जन को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। विसर्जन कार्यक्रम और ढोल-डीजे की अनुमति को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई और कॉलेज प्रशासन आमने-सामने आ गए। विरोध दर्ज कराने के अनोखे तरीके के तहत एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्राचार्या डॉ. कल्पना सिंह के सामने टेबल पर लड्डू रखकर उनकी प्रतीकात्मक आरती उतारी। विवाद बढ़ता देख कॉलेज प्रशासन ने पूरे मामले की जांच अनुशासन समिति को सौंप दी है।

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