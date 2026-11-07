{"_id":"6aeed5879d61bf21ea090fe4","slug":"video-video-thhanatarasa-para-rajathara-nagara-ka-mahakal-mathara-ma-maha-thapatasava-thapa-sa-jagamagaya-mathara-parasara-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: धनतेरस पर राजेंद्र नगर के महाकाल मंदिर में महा-दीपोत्सव, दीपों से जगमगाया मंदिर परिसर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: धनतेरस पर राजेंद्र नगर के महाकाल मंदिर में महा-दीपोत्सव, दीपों से जगमगाया मंदिर परिसर

Akash Dwivedi

Updated Sat, 07 Nov 2026 01:08 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 01:08 PM IST







Link Copied



लखनऊ के राजेंद्र नगर स्थित महाकाल मंदिर परिसर में धनतेरस के अवसर पर महा-दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर को दीपों से सजाया गया। दीपों की रोशनी से पूरा परिसर जगमगा उठा। श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्ज्वलित कर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। महा-दीपोत्सव के दौरान भक्तिमय माहौल रहा। ... और पढ़ें

विज्ञापन