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Video: दीपावली पर पूजन सामग्री की खरीदारी तेज, डालीगंज बाजार में चूरा-गट्टा खरीदने पहुंचीं महिलाएं

Akash Dwivedi

Updated Sat, 07 Nov 2026 02:16 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 02:16 PM IST







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लखनऊ के डालीगंज बाजार में दीपावली को लेकर रौनक बढ़ गई है। गणेश-लक्ष्मी पूजन की तैयारी में जुटीं महिलाएं बाजार में चूरा और गट्टा समेत पूजन सामग्री की खरीदारी करती नजर आईं। त्योहार को लेकर बाजारों में चहल-पहल बनी हुई है। ... और पढ़ें

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