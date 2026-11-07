{"_id":"6aeee90c82461e7b8c03663c","slug":"video-video-thapaval-para-ghara-jana-ka-jaltha-kasarabga-bsa-adada-para-umaugdha-yataraya-ka-bhaugdha-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: दीपावली पर घर जाने की जल्दी, कैसरबाग बस अड्डे पर उमड़ी यात्रियों की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: दीपावली पर घर जाने की जल्दी, कैसरबाग बस अड्डे पर उमड़ी यात्रियों की भीड़

Akash Dwivedi

Updated Sat, 07 Nov 2026 02:32 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 02:32 PM IST







Link Copied



दीपावली पर घर जाने के लिए यात्रियों की भीड़ बस अड्डों पर उमड़ रही है। लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर दोपहर दो बजे बड़ी संख्या में लोग बसों का इंतजार करते और अपने गंतव्य के लिए रवाना होते नजर आए। त्योहार पर अपनों के बीच पहुंचने की जल्दबाजी के बीच बस अड्डे पर चहल-पहल बनी हुई है। ... और पढ़ें

विज्ञापन