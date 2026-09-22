{"_id":"6ab26925436b7dd7f101669a","slug":"video-video-tha-mahana-sa-saugdhaka-thhasa-brakadaga-kara-jamamathara-sa-pall-jhaugdha-raha-vabhaga-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: दो महीने से सड़क धंसी, बैरिकेडिंग कर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा विभाग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

टेढ़ी पुलिया सब्जी मंडी के पास पिछले करीब दो महीने से सड़क धंसी हुई है। सीवर की सफाई के बाद चेंबर के आसपास की सड़क धीरे-धीरे धंसती चली गई और अब यहां काफी बड़ा गड्ढा बन गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, लंबे समय से स्थिति जस की तस बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदारों ने सड़क की मरम्मत कराने की बजाय महज बैरिकेडिंग कराकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। गड्ढे के आसपास बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ताकि वाहन या राहगीर इसकी चपेट में न आएं। खास बात यह है कि हादसे की आशंका को देखते हुए करीब दो महीने से यहां एक सिक्योरिटी गार्ड की भी तैनाती की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब विभाग को लगातार सुरक्षा की चिंता है तो सड़क की स्थायी मरम्मत क्यों नहीं कराई जा रही। लोगों ने जल्द सड़क दुरुस्त कराने की मांग की है।

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