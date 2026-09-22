फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow news

Lucknow News: एनसीएलटी में अंसल मामले की सुनवाई आज , एलडीए टाउनशिप टेकओवर करने का दावा करेगा पेश

Tue, 22 Sep 2026 11:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
Lucknow news
एनसीएलटी में अंसल मामले की सुनवाई आज , एलडीए टाउनशिप टेकओवर करने का दावा करेगा पेश
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ । अंसल एपीआई कंपनी की शहीद पथ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप मामले की बुधवार को एनसीएलटी में सुनवाई होगी । यह सुनवाई इसलिए खास है क्योंकि टाउनशिप टेकओवर करने के लिए एलडीए की ओर से यहां पर दवा भी किया जाएगा। दावा मंजूर होने के बाद एलडीए टाउनशिप को टेकओवर कर सकेगा इससे करीब 5000 आवंटियों को राहत मिलेगी ।

करीब डेढ़ साल पहले एनसीएलटी ने अंसल एपीआई कंपनी को दिवालिया घोषित करने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी को अपनी कब्जे में ले लिया है। इसके बाद से यहां के करीब 5000 आवंटियों का भविष्य खतरे में है। यह वह आवंटी हैं जिन्होंने पैसा जमा कर दिया लेकिन उनको मकान प्लाट या फ्लैट नहीं मिला। बीती 15 सितंबर को प्रदेश सरकार की कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास किया गया कि एलडीए टाउनशिप को टेकओवर करने का प्रस्ताव एनसीएलटी में पेश करें ताकि घर खरीदारों के हितों की रक्षा की जा सके। शासन ने वादा भी एलडीए से किया गया है कि वह टाउनशिप को चलाने के लिए जो जरूरी बजट है वह एलडीए को उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि एलडीए योजना के अधूरे विकास कार्य पूरे कर सके। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब एनसीईएलटी में बुधवार में पहली सुनवाई है, जिसमें एलडीए की ओर से टाउनशिप को टेकओवर करने का दावा पेश किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed