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VIDEO: मनौतियों के राजा के पंडाल में बही भक्ति की धारा, गूंजे भक्ति गीत

Tue, 22 Sep 2026 11:01 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:01 PM IST
VIDEO: मनौतियों के राजा के पंडाल में बही भक्ति की धारा, गूंजे भक्ति गीत
झूलेलाल घाट में मनौतियों के राजा के पंडाल में सिंगर अशोक कुमार ने प्रस्तुत किया गीत।
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