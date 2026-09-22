लखनऊ: शराब के नशे में भाई की पीटकर हत्या का आरोप, गिरफ्तार

लखनऊ के गोमतीनगर के ग्वारी गांव में 11 अगस्त को हुई अजय कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने उसके भाई प्रमोद कुमार रावत को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने शराब के नशे में विवाद के दौरान अजय की पिटाई करने की बात स्वीकार की है।

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