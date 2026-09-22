लखनऊ: शराब के नशे में भाई की पीटकर हत्या का आरोप, गिरफ्तार
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 22 Sep 2026 11:24 PM IST
सार
पूछताछ में प्रमोद ने बताया कि अजय अक्सर शराब के नशे में हंगामा करता था और मां, बहन व उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था। मामले में खुलासा हो गया है।
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विस्तार
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लखनऊ के गोमतीनगर के ग्वारी गांव में 11 अगस्त को हुई अजय कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने उसके भाई प्रमोद कुमार रावत को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने शराब के नशे में विवाद के दौरान अजय की पिटाई करने की बात स्वीकार की है।
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इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद तिवारी ने बताया कि घटना के समय अजय की पत्नी भारती मायके में थीं। पति की मौत के बाद जानकारी करने पर उन्हें पता चला कि पिटाई से अजय की मौत हुई थी।
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इसके बाद भारती ने 20 सितंबर को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पूछताछ में प्रमोद ने बताया कि अजय अक्सर शराब के नशे में हंगामा करता था और मां, बहन व उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था।
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घटना वाले दिन भी दोनों भाइयों के बीच विवाद और मारपीट हुई। इसी दौरान उसने नशे की हालत में अजय की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई।