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VIDEO: ट्रैफिक पुलिस के सामने ही डग्गामार बसें भर रहीं सवारियां... सरकारी बसें कर रहीं इंतजार
ट्रैफिक पुलिस के सामने ही डग्गा मार बसें सवारियां भर रही हैं और सरकारी बसें सवारियों का इंतजार कर रही हैं। यह तस्वीर सीतापुर रोड मड़ियांव थाने के पास की है जहां पर सरकारी बसें और डग्गामार बसें दोनों यहीं पर खड़ी होकर सावरिया भरती हैं। ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद होती है फिर भी इन्हीं के सामने अवैध रूप से बसें चल रही हैं।
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