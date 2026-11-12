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VIDEO: दीवाली के बाद फैला प्रदूषण... सड़कों पर किया गया पानी का छिड़काव

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 12 Nov 2026 10:31 AM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 10:31 AM IST







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लखनऊ के अलीगंज स्थित केंद्रीय विद्यालय स्कूल के पास नगर निगम द्वारा सड़कों और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दीपावली के बाद प्रदूषण फैला हुआ है जिसके चलते प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों पर छिड़काव हो रहा है। ... और पढ़ें

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