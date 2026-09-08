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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   VIDEO: श्री कृष्ण जन्मोत्सव में डिजिटल मूविंग झांकी में बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन

VIDEO: श्री कृष्ण जन्मोत्सव में डिजिटल मूविंग झांकी में बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन

Tue, 08 Sep 2026 09:24 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Tue, 08 Sep 2026 09:24 PM IST
VIDEO: श्री कृष्ण जन्मोत्सव में डिजिटल मूविंग झांकी में बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन
अमीनाबाद गणेशगंज में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में डिजिटल मूविंग झांकी में बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें नृत्य की प्रस्तुति देते बच्चें।
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