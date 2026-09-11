यूपी: आने वाले दो दिनों तक प्रदेश में शुष्क बना रह सकता है मौसम, शुक्रवार को हरदाई रहा सबसे ठंडा जिला

प्रदेश में दो दिन तक ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम के शुष्क रहने और बारिश में कमी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार और रविवार को कुछ जगह ही हल्की बारिश हो सकती है। वहीं सोमवार और मंगलवार को राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है।

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आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि वैसे तो शनिवार और रविवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश में कमी दर्ज की जाएगी लेकिन पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बौछारों के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं भी चेतावनी जैसी कोई बात नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि सोमवार और मंगलवार को लखनऊ समेत ज्यादातर जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है।न्यूनतम तापमान के मामले में शुक्रवार को हरदोई का तापमान सबसे कम 21.5 डिग्री दर्ज किया गया। बाराबंकी में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा। वहीं अधिकतम तापमान अयोध्या में सबसे अधिक 34.5 डिग्री और मेरठ में 34 डिग्री दर्ज किया गया।