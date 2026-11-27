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Video: सैयद मोदी बैडमिंटन, महिला एकल क्वार्टर फाइनल में भारत-जापान की खिलाड़ियों के बीच मुकाबला

Akash Dwivedi

Updated Fri, 27 Nov 2026 02:49 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 02:49 PM IST







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गोमतीनगर स्थित बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के महिला एकल क्वार्टर फाइनल में भारत की तस्नीम मीर और जापान की रिको गुंजी के बीच मुकाबला खेला गया। ... और पढ़ें

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