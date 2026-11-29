यूपी में मौसम विभाग ने मौसम में आ रहे परिवर्तन को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में तेज सर्दी बढ़ने और कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं, गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने प्रदेश की पूर्ववर्ती सपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सपा गोरखपुर में उद्योगों की जगह बूचड़खाना स्थापित करना चाहती थी। उधर, परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है और कहा कि भाजपा इसके सहारे देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। वहीं, कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग को लेकर मची खींचतान के बीच कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी पर निशाना साधा है और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। एक अन्य रोचक खबर मेरठ से है जहां पर लड़की पक्ष ने दहेज में कार मांगने पर लड़के वालों को खिलौने वाली कार भेंट की और रिश्ता खत्म कर लिया। पढ़ें, प्रदेश की बड़ी खबरें

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