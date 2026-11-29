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VIDEO: बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 : महिला एकल के फाइनल में थाईलैंड की सुपनिदा कातेथोंग और भारत की तन्वी शर्मा के बीच मुकाबला

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 29 Nov 2026 06:02 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 06:02 PM IST







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सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के तहत बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी, गोमती नगर में महिला एकल फाइनल मुकाबला खेलतीं थाईलैंड की सुपनिदा कातेथोंग और भारत की तनवी शर्मा। ... और पढ़ें

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