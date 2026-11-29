यूपी: आईपीएस आलोक सिंह का वीआरएस मंजूर, अब यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का संभालेंगे कार्यभार
उत्तर प्रदेश शासन ने डीजी पीएसी आलोक सिंह की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को मंजूरी दे दी है। अब वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे, जिसके लिए हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई है।
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उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का आवेदन मंजूर हो गया है। शासन की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में राज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से वीआरएस प्रदान करने की स्वीकृति दी है।आलोक सिंह 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में पुलिस महानिदेशक, पीएसी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर तैनात थे। वीआरएस मंजूर होने के बाद अब वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 23 जनवरी, 2029 तक रहेगा।
उन्होंने 26 नवंबर 2026 को अखिल भारतीय सेवा (डेथ-कम-रिटायरमेंट-बेनिफिट्स) नियम, 1958 के नियम-16(2) के तहत अधिवर्षता आयु पूर्ण होने से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की संस्तुति के बाद शासन ने सम्यक विचारोपरांत उनका आवेदन स्वीकार कर लिया।
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आलोक सिंह का जन्म 24 जनवरी 1967 को हुआ था और वह 4 सितंबर 1995 को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त हुए थे। हाल ही में उन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पद पर वह 23 जनवरी, 2029 तक अपनी सेवाएं देंगे।
आईपीएस आलोक सिंह का प्रोफाइल
डीजी (डायरेक्टर जनरल) - पीएसी मुख्यालय और एसएसएफ: 1 मई 2026 को डीजी पद पर पदोन्नत होने के बाद 21 मई 2026 से पीएसी मुख्यालय और एसएसएफ के डीजी पद पर तैनात रहे।
अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी), कानपुर जोन: पहले कानपुर जोन के एडीजी के रूप में सेवाएं दीं।
पुलिस आयुक्त, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा): गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) के पहले पुलिस आयुक्त रहे।
सुरक्षा निदेशक, एयर इंडिया लिमिटेड: एयर इंडिया लिमिटेड में सुरक्षा निदेशक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं।