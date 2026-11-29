उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का आवेदन मंजूर हो गया है। शासन की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में राज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से वीआरएस प्रदान करने की स्वीकृति दी है।आलोक सिंह 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में पुलिस महानिदेशक, पीएसी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर तैनात थे। वीआरएस मंजूर होने के बाद अब वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 23 जनवरी, 2029 तक रहेगा।

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