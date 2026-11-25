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गोमतीनगर स्थित बीबीडी बैडमिंटन अकादमी में आयोजित सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप-2026 के वर्ल्ड टूर सुपर 300 मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कोर्ट पर दमखम दिखाया। एक मुकाबले में एचएस प्रणय की चीन के खिलाड़ी वु झे यिंग से भिड़ंत हुई। वहीं, डबल्स मुकाबले में आठवीं वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी इशारानी बरुआह ने इंडोनेशिया की थलिता रामधनी विरयावान के खिलाफ पहला सेट जीत लिया और दूसरे सेट में 9-4 की बढ़त बना ली।

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