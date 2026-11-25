एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ने भले ही यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने अपने बयानों से भावी रणनीति के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। रालोद इस बार मुस्लिम-जाट समीकरण के जरिये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी में है।

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मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देने की रालोद की रणनीति

जयंत चौधरी ने मुस्लिमों को टिकट देने के सवाल पर स्पष्ट कहा है कि यह उनका हक है और पार्टी मुस्लिम समाज को टिकट जरूर देगी। भाजपा की ओर से इस पर कोई शर्त रखे जाने की स्थिति में उन्होंने खुद भी शर्त रखने की बात कही है।

रालोद की यह रणनीति एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर पार्टी अपने पुराने सामाजिक आधार को फिर से मजबूत करने के साथ अधिक सीटों की दावेदारी का आधार तैयार कर सकती है। हालांकि, मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देने की रालोद की रणनीति से भाजपा को कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच सहमति बनना भी बाकी है।

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सीटों के बंटवारे पर पड़ सकता है असर

जयंत चौधरी का यह रुख रालोद के पुराने जाट-मुस्लिम समीकरण को फिर से मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम मतदाताओं के बीच आई दूरी का राजनीतिक लाभ सपा को मिला था। अब रालोद इस अंतर को पाटने और मुस्लिम समाज को पार्टी से दोबारा जोड़ने की कोशिश में है। हाल ही में मेरठ में अल्पसंख्यक सम्मेलन और मुस्लिम समाज को टिकट देने के सवाल पर जयंत का खुला रुख इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

रालोद की इस सोशल इंजीनियरिंग का असर भाजपा के साथ सीटों के बंटवारे पर भी पड़ सकता है। पार्टी विधानसभा चुनाव में 35 से 40 सीटों पर दावेदारी पेश करने की तैयारी में है। रालोद जाट-मुस्लिम के साथ गुर्जर और दलित मतदाताओं को भी जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। रालोद की ओर से मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की रणनीति से गठबंधन को फायदा होगा या मुस्लिम मतों का बंटवारा होकर सपा को नुकसान पहुंचेगा, यह स्थानीय प्रत्याशियों और चुनावी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

हालांकि जयंत चौधरी ने एनडीए में किसी तरह की उठापटक से इनकार करते हुए कहा है कि गठबंधन में सब कुछ तय है और जल्द ही अंतिम तस्वीर सामने आ जाएगी। वहीं, इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने वहां तालमेल के बजाय खींचतान होने की बात कही। उनके इन बयानों से साफ है कि फिलहाल रालोद एनडीए में रहते हुए अपनी अलग राजनीतिक पहचान और चुनावी हिस्सेदारी को मजबूत करने पर जोर दे रहा है।