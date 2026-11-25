यूपी: बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, मां के निधन पर जताया शोक
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात कर उनकी मां सावित्री देवी के निधन पर शोक जताया। करीब एक घंटे चली बातचीत में उन्होंने योगी की प्रशंसा की। दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में उनकी पांच राम कथाएं प्रस्तावित हैं।
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बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। दोनों के बीच लगभग एक घंटे तक बातचीत हुई।
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वे योगीजी की मां के निधन पर पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी मां धन्य है जिसका सपूत राम और राष्ट्र दोनों को साथ लेकर चल रहा है। जब उनसे अखिलेश यादव द्वारा कथा कराने के संबंध में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक बातों का जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे हिंदुओं और सनातन के लिए काम कर रहे हैं।
यह भी बताया गया कि धीरेंद्र शास्त्री की दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में पांच राम कथाएं होनी हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का निधन 20 नवंबर को 91 वर्ष की आयु में उत्तराखंड के पंचूर गांव में हुआ था।