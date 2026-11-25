पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वे योगीजी की मां के निधन पर पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी मां धन्य है जिसका सपूत राम और राष्ट्र दोनों को साथ लेकर चल रहा है। जब उनसे अखिलेश यादव द्वारा कथा कराने के संबंध में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक बातों का जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे हिंदुओं और सनातन के लिए काम कर रहे हैं।