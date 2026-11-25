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लखनऊ गोल्फ क्लब में स्पार्क ऑफ फेस्ट 2.0 के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण को लेकर आयोजित प्रेसवार्ता में सम्मेलन के निदेशक डॉ. कुणाल शाह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोजन में विभिन्न राज्यों से विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पांच लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इस दौरान स्पार्क ऑफ फेस्ट के अध्यक्ष कमांडर सुमित घोष और आयोजन सचिव डॉ. कविता भी मौजूद रहीं।

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