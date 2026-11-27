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Video: स्वास्थ्य संबंधी बिलों का भुगतान अब ऑनलाइन कराने की मांग, विधायक वेलफेयर सोसाइटी का प्रतिनिधिमंडल

Akash Dwivedi

Updated Fri, 27 Nov 2026 03:42 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 03:42 PM IST







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विधायक वेलफेयर सोसाइटी के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य संबंधी बिलों और अन्य मदों के भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने के संबंध में चर्चा की। ... और पढ़ें

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