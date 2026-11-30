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डीसीपी मध्य अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि कंप्यूटर ठीक करने का काम करने वाला तौसीफ युवती के घर से कुछ दूरी पर ही रहता है। युवती के पिता बढ़ई हैं और पत्नी व 10 वर्षीय बेटे के साथ रहते हैं। युवती लालबाग के निजी कॉलेज में इंटर की छात्रा है। तौसीफ का उसके घर आना-जाना था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन युवती और उसके परिजन राजी नहीं थे।पिता के मुताबिक रविवार तड़के करीब चार बजे तौसीफ घर में घुसा और कमरे में सो रही उनकी बेटी पर तेजाब फेंक दिया। इससे उसका चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया। पास में सो रहे छोटे भाई के अलावा तेजाब की कुछ छींटे तौसीफ के हाथ पर भी पड़ीं, जिससे दोनों झुलस गए।मां ने हिम्मत दिखाकर छीना चाकूयुवती और उसके भाई के शोर मचाने पर माता-पिता की नींद खुल गई। दोनों कमरे में पहुंचे तो तौसीफ ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। युवती के पिता के चेहरे, सिर पर गंभीर चोटें आईं हैं। मां के चेहरे, हाथ और सीने पर चाकू लगा। घायल होने के बावजूद युवती की मां ने आरोपी को पकड़ लिया। खुद को फंसता देख तौसीफ ने अपने हाथ की नस काट ली। इस पर युवती की मां ने किसी तरह उसके हाथ से चाकू छीन लिया। तौसीफ ने भागने का प्रयास किया तो उसे चाकू मारने की धमकी देकर दबोच लिया। तब तक शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी पहुंच गए थे।चाचा ने दर्ज कराई एफआईआरडीसीपी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही हुसैनगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। युवती, उसके माता-पिता, छोटे भाई और तौसीफ को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। घायल युवती और आरोपी फिलहाल बोलने की स्थिति में नहीं हैं। इंदिरानगर निवासी युवती के चाचा ने तौसीफ के खिलाफ हत्या के प्रयास और तेजाब से हमला करने की एफआईआर हुसैनगंज थाने में दर्ज कराई है। पुलिस को मौके से तेजाब की दो बोतलें और चाकू मिला है। ट्रॉमा सेंटर के सीएमएस डॉ. प्रेमराज सिंह ने बताया कि तौसीफ और युवती को प्लास्टिक सर्जरी विभाग में शिफ्ट किया गया है। आरोपी के हाथ, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर तेजाब से झुलसने के घाव हैं।