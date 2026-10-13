Video: सीतापुर हाईवे राम सागर मिश्र हॉस्पिटल कट के पास बुलेट ई-रिक्शा की टक्कर, दो घायल

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मंगलवार को बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में सीतापुर हाईवे राम सागर मिश्र हॉस्पिटल एक बुलेट सवार और ई रिक्शा चालक आमने सामने टकरा गए। इस हादसे में टिकारी गांव निवासी 27 वर्षीय उमेश रोज की तरह सुबह लखनऊ बुलेट से जा रहे थे। वह हॉस्पिटल कट के सामने पहुंचे ही थे कि,पहाड़पुर निवासी ई रिक्शा चालक 65 वर्षीय संतराम इसी कट से हाईवे क्रॉस करने के दौरान बुलेट से टकरा गए। इस हादसे में दोनों लोग गंभीर घायल हो गए। एंबुलेंस द्वारा दोनों ले जाया गया रामसागर मिश्रा हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां से संतराम को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हालात बेहद नाजुक संतराम के पोते कुलदीप ने बताया इलाज जारी है अभी तक होश नहीं आया। वही के लोगों ने भी बताया जब से बना है कट आए दिन होते हैं हदासे वहीं पर एक दुकान लगाने वाले ने बताया सुबह 7:00 पास के दुकानदार ने बताया कि,इसी कट के पास मंगलवार सुबह कार और डंपर की टक्कर हुई थी।

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