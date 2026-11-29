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VIDEO: लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे मशहूर गीतकार जावेद अख्तर

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 29 Nov 2026 12:58 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 12:58 PM IST







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नवल किशोर रोड रोड हजरतगंज स्थित लीप्रेस में दो दिवसीय मेटाफर लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे मशहूर गीतकार जावेद अख्तर व कार्यक्रम में मौजूद भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह और अभिनेता अतुल तिवारी। ... और पढ़ें

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