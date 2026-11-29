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लखनऊ में यूपीएसएसएससी परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने साझा किए अनुभव

Bhupendra Singh

Updated Sun, 29 Nov 2026 12:26 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 12:26 PM IST







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लखनऊ में एपी सेन इंटर कॉलेज से यूपीएसएसएससी परीक्षा का सेंटर बनाया गया था। रविवार को आयोजित परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि पेपर ठीक था। ... और पढ़ें

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