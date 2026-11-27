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Video: सपा कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर- ‘एक कचौरी दो समोसा, समाजवादी पार्टी पर ही है भरोसा’
लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर पर लिखा है- ‘एक कचौरी दो समोसा, समाजवादी पार्टी पर ही है भरोसा।’ पोस्टर पर प्रकाश गुप्ता (याज्ञसेनी) का नाम दर्ज है। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दूध बेचते हुए दिखाया गया है।
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