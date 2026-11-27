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Video: सपा कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर- ‘एक कचौरी दो समोसा, समाजवादी पार्टी पर ही है भरोसा’

Akash Dwivedi

Updated Fri, 27 Nov 2026 03:37 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 03:37 PM IST







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लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर पर लिखा है- ‘एक कचौरी दो समोसा, समाजवादी पार्टी पर ही है भरोसा।’ पोस्टर पर प्रकाश गुप्ता (याज्ञसेनी) का नाम दर्ज है। इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दूध बेचते हुए दिखाया गया है। ... और पढ़ें

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