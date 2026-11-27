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चिनहट थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने सात माह की मासूम आराध्या को रौंद दिया। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सुबह करीब 8:35 बजे की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बच्ची के पिता प्रमोद ने बताया कि सुबह आराध्या वॉकर के सहारे घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आई फॉर्च्यूनर उसे रौंदते हुए आगे निकल गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

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