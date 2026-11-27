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नियमित काम और निश्चित मानदेय की मांग को लेकर स्वास्थ्य मिशन और ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारियों ने विधान भवन के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने विधान भवन का घेराव कर शासन से अपनी मांगें पूरी करने की अपील की। ग्रामीण स्वच्छताग्राही कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर भी समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। संगठन का कहना है कि स्वच्छताग्राहियों ने गांवों में शौचालय निर्माण और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। कोरोना काल के दौरान भी उनसे काम लिया गया। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी उनकी ड्यूटी लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियमित काम और निश्चित मानदेय नहीं मिल रहा है।

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